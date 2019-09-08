Лондон, 8 сентября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Британские учёные установили, что токсин, выделяемый возбудителем брюшного тифа, ускоряет старение клеток и повреждает механизмы восстановления ДНК. Об этом 6 сентября сообщает Medicalxpress со ссылкой на статью в Nature Communications.

Volker Brinkmann, Max Planck Institute for Infection Biology Брюшной тиф

Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella typhi. Учёные из Института здорового образа жизни в Университете Шеффилда выявили, что токсин, выделяемый возбудителем тифа, вызывает специфическую форму повреждения ДНК: он взламывает механизм восстановления ДНК и ускоряет старение клеток, делая их более восприимчивыми к инфекции. Различные факторы окружающей среды (ультрафиолетовое облучение, курение) повреждают ДНК человека, однако специальный внутриклеточный механизм её восстанавливает. Генотоксин брюшного тифа разрушает этот механизм регенерации ДНК. Затем выделения из инфицированных клеток, в свою очередь, также вызывают старение в соседних клетках, что приводит к более обширному и быстрому старению на клеточном уровне.

Брюшной тиф является основной причиной смерти в странах с низким и средним уровнем доходов. Ежегодно он поражает 21 миллион человек, из которых 168 000 человек погибает. Старение клеток осложняет выздоровление и восстановление организма после перенесённой болезни. Обнаружение того, что бактериальные патогены могут быть нацелены на старение клеток на генном уровне оказалось неожиданным для учёных. Новые знания помогут в выработке новых стратегий лечения и диагностики брюшного тифа, который часто путают со смертельными лихорадками, такими как малярия и денге. Из-за этого пациенты не получают вовремя нужную антибактериальную терапию, что вызывает клинические осложнения.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзор предупредил российских туристов, которые всё чаще стали посещать экзотические страны (Индию, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Конго и др.) об особо опасных инфекциях, которыми можно заразиться в этих странах. Среди них: малярия, различные лихорадки, брюшной тиф, гепатит А, холера и чума.