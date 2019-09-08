Москва, 8 сентября, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал граждан РФ к ответственному голосованию, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

«Выборы — это всегда ответственное и важное голосование. Есть два способа решения проблемы: либо булыжником, либо на основе программы и профессиональной команды, предложив гражданам исправить ситуацию бюллетенем. Вот это и будет самое ответственное и умное голосование», — отметил Зюганов.

Коммунист уверен в ответственности избирателей.

Накануне он обратил внимание на то, что «власть идёт на любые ухищрения, дабы запутать избирателя и остаться у руля», поэтому, указал коммунист, появляются кандидаты-«самовыдвиженцы» и партии-спойлеры.

Зюганов принял участие в выборах в Мосгордуму.