Севастополь, 8 сентября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. В Севастополе на выборах в Законодательное собрание второго созыва проголосовало более половинывсех военнослужащих города-героя. Об этом 8 сентября журналистам сообщил член избирательной комиссии Александр Чмыхалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«В Севастополе — не только воинские подразделения Черноморского флота, общая явка военных по данным на 13:00 часов составила порядка 60−65%», — уточнил Чмыхалов.

По его словам, военнолужащие голосуют на 33 из 181 избирательных участков Севастополя. Три участка открыты на кораблях ЧФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя превысила 12%. Также уже проголосовало более 75% личного состава Черноморского флота.

Об этом: В Севастополе проголосовало более 12% избирателей