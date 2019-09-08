Севастополь, , 14:11 — REGNUM Явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя превысила 12%. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель избирательной комиссии города Сергей Даниленко.

«По данным на 12:00 явка составила 12,25%», — уточнил Даниленко.

По его словам, в Гагаринском районе Севастополя явка составляет — 12,06% избирателей, в Ленинском районе — 10,71%, в Нахимовском — 13,96%, в Балаклавском — 12,93%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10.00 в городе-герое проголосовало около 17 тысяч человек — 5,28% от общего числа избирателей.

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