Москва, 8 сентября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Наиболее вопиющие нарушения на выборах зафиксированы в Хабаровском крае. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наибольшее количество нарушений идет от Коммунистической партии, за исключением Хабаровского края, — там огромное количество нарушений от ЛДПР, и там, можно сказать, наиболее грязная кампания», — заявил общественный деятель.

В частности, министр образования края якобы требовала от подчинённых обеспечить высокую явку на выборы, что, по мнению общественного деятеля, является принуждением к голосованию. При этом в остальных регионах, помимо Хабаровского края, кампании проходят примерно с таким же количеством нарушений, как и прошлые разы.

Также Григорьев отметил, что в «Карте нарушения» организации «Голос» есть много ошибок и «фейков».