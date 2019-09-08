Кызыл, 8 сентября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В Туве второй раз выдали результаты явки на 18:00 по местному времени. Согласно новым данным избиркома, к этому моменту в республике проголосовало около 63% жителей с правом голоса (к 15:00 явка почти достигала 50%). Впрочем, это пока результаты без данных по пяти округам.

Валерий Иргит Река Малый Енисей. Тува

К шести часам вечера на выборах в Туве в 2014 году явка была меньше — 56,6%.

Напомним также, как сообщало ИА REGNUM, ранее тувинский избирком дал информацию о явке на 18:00 в 17:00 по местному времени.

Сегодня в республике проходят выборы в региональный парламент. Всего в республике насчитывается чуть больше 191 тыс. избирателей.

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