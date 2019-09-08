Волгоград, 8 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Волгоградской области, где 8 сентября выбирают губернатора и депутатов облдумы, опубликовала новые данные о явке избирателей. На 15:00 проголосовало 26,13% от общего количества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избиратели

Самая высокая явка на текущий момент зарегистрирована в Алексеевском районе (41,72%), в Кумылженском районе (41,35%) и в Жирновском районе (40,16%). Если сравнить с данными 2014 года, то показатели примерно схожи — пять лет назад к 15:00 проголосовало 25,34% избирателей.

По данным облизбиркома, количество избирателей в списке на выборах губернатора региона составляет 1 842 182, а зарегистрированных волгоградцев на выборы депутатов областной думы — 1 841 785.