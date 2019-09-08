Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. На Сахалине обработано 25,77% протоколов. По предварительным данным на выборах губернатора региона лидирует Валерий Лимаренко — за него отдано 70,62% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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За Дмитрия Флеера (ЛДПР) проголосовали 12,74% избирателей, за Алексея Корниенко (КПРФ) — 10,98%, за Дмитрия Зенкина (Коммунисты России) — 3,77%, за Дмитрия Кочергина (КПСС) — 1,28%.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября на Сахалине выбирали губернатора и муниципальных депутатов.