Новосибирск, 8 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. За два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах мэра Новосибирска составила16,81% или 199 571 человек, сообщает горизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Отметим, что на выборах новосибирского градоначальника 6 апреля 2014 года явка избирателей к 18:00 (время местное) составляла 28,69%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель избирательной комиссии Новосибирска Татьяна Краткая признала, что явка на выборах мэра «очень низкая». Однако она надеется, что «люди, съездив за город, выкопав картошку, успеют до 20:00 часов прийти и сделать свой выбор».

Напомним, что избирательные участки в Новосибирске закроются в 20:00 (время местное)