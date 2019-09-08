Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. К 12 часам дня по московскому времени, то есть за четыре часа с момента открытия избирательных участков в Петербурге, на выборах губернатора Северной столицы проголосовали 249 830 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени в Петербурге

Таким образом, к 12:00 явка составила 6,61% от общего числа избирателей, сообщили в Горизбиркоме Санкт-Петербурга.

По данным комиссии, наибольший процент явки к полудню зарегистрирован в периферийных и малонаселенных Кронштадтском и Курортном районах, а также на Петроградской стороне в центре Петербурга.

Напомним, по данным на 10 утра явка составляла 1,86%