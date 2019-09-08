Чита, 8 сентября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Явка на выборах губернатора Забайкальского края на 18 часов по местному времени составляет 30,30%. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Явка на губернаторских выборах в Забайкалье в 2016 году на 18:00 составляла 32,70%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России сегодня, 8 сентября, проходит единый день голосования.

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