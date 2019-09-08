Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поприветствовала граждан, освобожденных из заключения на Украине в результате обмена задержанными лицами между РФ и Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Я очень рада, что наши ребята на свободе, наши ребята дома, Россия никогда не бросает своих в беде. Где бы кто ни оказался из наших граждан в затруднительной ситуации, мы всегда боремся за каждого нашего гражданина», — заявила Матвиенко в Петербурге 8 сентября.

Она подчеркнула, что для обмена была проделана огромная работа как лично президентом Владимиром Путиным, так и множеством правозащитников и журналистов. «Я хочу поблагодарить всех тех, кто сделал это событие возможным», — добавила Матвиенко.

Отдельно она приветствовала в России журналиста Кирилла Вышинского, который, по мнению Матвиенко, содержался в заключении на Украине за то, что «имел свою точку зрения» и за свою журналистскую деятельность.

«Он просто был жертвой политического режима», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

7 сентября 2019 года состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Российский лидер Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.