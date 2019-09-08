Москва, 8 сентября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил праздничные гулянья, посвященные Дню города, об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM День города в Москве

«С днем рождения, город! С праздником вас!», — заявил Собянин, общаясь с жителями и гостями столицы.

Напомним, День города в Москве отмечают с 7 по 8 сентября, для жителей и гостей столицы было организовано свыше 250 праздничных мероприятий, музыкальных концертов, уличных представлений.