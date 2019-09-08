Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко призвала жителей всех регионов России прийти на выборы 8 сентября 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на избирательном участке в Петербурге

Сама Матвиенко отдала свой голос в Петербурге на выборах нового градоначальника и муниципальных депутатов.

Сенатор напомнила, что сегодня во всех 85 регионах страны проходят более 5 тыс. выборов разного уровня.

«Выборы все конкурентные. Хотелось бы обратиться не только к землякам-петербуржцам, но и к жителям всех наших регионов, чтобы они тоже обязательно пришли на выборы. Это очень важно для них, для их региона, это очень важно для страны», — полагает Валентина Матвиенко.

8 сентября 2019 года в России проходит единый день голосования. В списки избирателей включено более 56 миллионов человек. Граждане РФ выбирают глав 16 субъектов федерации, мэров трёх административных центров, а также депутатов в 13 законодательных собраний и муниципальные органы власти Санкт-Петербурга. Три губернатора будут избраны через голосование в парламенте.