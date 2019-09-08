Кызыл, 8 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В Туве, где проходят выборы в республиканский парламент, в 17:00 по местному времени (в 13:00 по мск) уже была проставлена явка на 18:00.

Скриншот с сайта tyva.vybory.izbirkom.ru Информация с сайта ГАС «Выборы». Скриншот сделан в 17:10 по местному времени (13:10 по Москве)

Согласно появившимся данным, явка на 18 часов составила 60,68%. Хотя это время ещё не наступило.

Как уже сообщало ИА REGNUM, явка на выборах депутатов Верховного хурала Тувы на 15:00 составила 49,65%.

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