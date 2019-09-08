Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации и бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко отдала свой голос на выборах нового градоначальника Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Матвиенко, которая представляет в Совфеде исполнительную власть Петербурга, приехала проголосовать на Таврическую улицу, 10, в участковую избирательную комиссию № 2237. К 12:00 здесь за губернатора проголосовали 192 человека, за муниципальных депутатов — 186 избирателей.

«Где бы я ни находилась, я всегда со своим родным городом. Сегодня я голосую на своем участке, к которому я прикреплена, считаю этот день очень важным, очень хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор», — сказала Валентина Матвиенко.

Она добавила, что считает это не только правом, но гражданской и нравственной обязанностью.

«В целом ряде стран участие в голосовании является юридически обязательным. У нас этого нет, и каждый гражданин вправе сделать свой выбор: принимать участие или нет. Но мне кажется, если ты реально хочешь влиять на власть, если ты реально хочешь участвовать в управлении районом, городом, страной, то, конечно, важно приходить на выборы», — резюмировала она.

Напомним, на должность губернатора Санкт-Петербурга на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»). Одновременно в Петербурге проходят выборы муниципальных депутатов.