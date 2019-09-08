Волгоград, 8 сентября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Волгоградской области к 12:00 по местному времени 8 сентября 2019 года проголосовали 20,82% избирателей. В регионе открыто 1 тыс. 494 участков. Данные опубликовал региональный избирком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Anastasia Galyamicheva Волгоград

По данным за 2014 год показатель явки на этот период был значительно ниже. Пять лет назад к полудню на участки пришли только 15,39% избирателей, в области был сформирован 1 531 участок, в списках избирателей значилось 3 876 418 человек.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Волгоградской области выбирают губернатора, депутатов регионального парламента, проводят выборы в муниципалитетах.