Москва, 8 сентября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. К 2020 году в РФ может появиться уже 2000 цифровых участков. Об этом 8 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

По её словам, решение будет принято по итогам проходящего эксперимента по цифровым избирательным участкам.

«Если эксперимент будет признан удачным, то к 2020 году будет создано 2000 цифровых участков по всей стране, а к 2021 — более 5000», — подчеркнула Памфилова.

Напомним, что 8 сентября в Москве работают 30 цифровых избирательных участков. На них могут проголосовать жители тех регионов, где выбирают глав, жители одномандатных округов, где проходят довыборы в Госдуму.