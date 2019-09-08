Чита, 8 сентября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа «Город Чита»Александр Сапожниковпроголосовал на выборах, сообщает официальный сайт читинской мэрии.

Мэрия Читы Исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников

Свой выбор и.о. руководителя администрации города Читы сделал на избирательном участке, расположенном в школе №23.

Напомним, власть в забайкальской столице сменилась весной 2019 года. 15 мая исполнять обязанности руководителя администрации городского округа «Город Чита» назначен первый заместитель руководителя администрации, бывший военныйАлександр Сапожников.

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Помимо губернаторских выборов жителям Забайкалья предстоит избрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. Всего в регионе проходят 122 избирательные кампании. ИА REGNUM ведёт трансляцию о выборах в Забайкальском крае.

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