Более 24 тыс. приморцев из-за тайфуна «Линлин» остались без электричества
Владивосток, 8 сентября, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Ураганный ветер, ливневые дожди сильной интенсивности, пришедшие с тайфуном «Линлин», привели к массовым отключениям электроэнергии в районах Приморья в ночь на воскресенье и утром 8 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Из-за сложных погодных условий идут отключения в сетях 35−110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ», — пояснили энергетики.
Почти 24 тыс. жителей Приморья остаются без электричества — по информации краевой администрации ремонтные службы ведут аварийно-восстановительные работы.
Ураганный ветер валит во Владивостоке деревья, рекламные конструкции. Жители региона в соцсетях выкладывают фото последствий «Лиллина».
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае с 7 сентября бушует стихия — мощный тайфун «Линлин» топит Владивосток и населённые пункты. Самолёты экстренно меняют расписание.