Чэнду, Китай, 8 сентября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Один человек погиб и 29 получили травмы из-за землетрясения близ Чэнду (Сычуань, Китай), пишет 8 сентября «Хуаньцю шибао».

Chong Fat Скорая помощь. Китай

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,4 в Сычуане произошло рано утром 8 сентября. В результате подземных толчков обрушился ряд домов.

На месте происшествия работают спасатели. Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине десять километров в 141 км от Чэнду.