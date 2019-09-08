Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин пришёл на избирательный участок одним из первых и проголосовал, по его словам, за развитие города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yuzhno-sakh.ru Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на избирательном участке

Читайте также: Выборы на Сахалине — трансляция

«Сейчас наш город активно развивается, во многом благодаря и неравнодушным горожанам. Поэтому нам нужно всем объединиться, прийти на избирательные участки, чтобы развитие продолжалось в будущем», — сказал Сергей Надсадин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на Сахалине выбирают губернатора, проходит несколько муниципальных кампаний.