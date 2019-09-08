Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2019, 03:03 — ИА Регнум. По данным сахалинского избиркома, явка избирателей на 10:00 по местному времени (02:00 мск) составила 6,15%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalin.izbirkom.ru Избиратель

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Общая явка по области на Сахалине, по данным на 10:00 — 6,15%. Лучше всего на суше голосует Южно-Курильск — явка на это время там 27,57%. Почти проголосовали моряки на судовых избирательных участках — явка на 10 утра по Невельской судовой избирательной комиссии 99,74%, по Холмской судовой — 99,59%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах 8 сентября выбирают губернатора, проходят несколько муниципальных кампаний. Всего зарегистрировано 375 тыс. избирателей, работают 310 избирательных участков.