Лондон, 8 сентября, 2019, 00:59 — ИА Регнум. О своём уходе в отставку сообщила министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд в Twitter.

(сс) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Эмбер Радд

По словам министра, она не может работать в правительстве, из которого изгоняют «хороших, умеренных консерваторов». В своём обращении к главе правительства она указала, что считает его предпочтение «жёсткого» Brexit неверным.

«Больше не верю, что выход со сделкой является основной целью правительства», — заявила Радд.

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Напомним, на дате 31 октября 2019 г. для выхода Великобритании из состава Европейского союза — со сделкой с Брюсселем или без неё — настаивает глава британского правительства Борис Джонсон.