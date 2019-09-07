Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2019, 00:51 — ИА Регнум. На Сахалине в 08:00 по местному времени (00:00 мск) начались выборы губернатора области. Как сообщили в областном избиркоме все избирательные участки открылись во время, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Колонцов ИА Красная Весна Избирательный участок

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В единый день голосования, 8 сентября, на Сахалине выбирают губернатора области. Место главы региона стало вакантным после того, как Олег Кожемяко был избран губернатором Приморского края.

На должность губернатора Сахалинской области претендуют Дмитрий Зенкин («Коммунисты России»), Алексей Корниенко (КПРФ), Дмитрий Кочергин (Коммунистическая партия социальной справедливости), Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) и Дмитрий Флеер (ЛДПР).

Помимо этого, в единый день голосования на Сахалине состоятся выборы депутатов думы Южно-Сахалинска, Ногликского городского округа, Невельского городского округа и дополнительные выборы депутатов в думы Холмского городского округа и Александровск-Сахалинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России проходит единый день голосования.