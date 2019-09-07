Москва, 7 сентября, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Ко Дню города в Москве открылись пять крупных дорожных объектов, протяженностью свыше 26 км, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политике и строительства.

Mos.ru Открытие развязки

Заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин подчеркнул, что были запущены две развязки на МКАД, а также три новых магистрали.

«После запуска дополнительных подъездов, разгонных полос и дублеров в районе реконструируемой развязки пропускная способность участка МКАД увеличится в среднем на 10−20%», — приводятся слова Хуснуллина на портале.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в ближайших планах дорожного строительства в столице — создание серии мощных инфраструктурных объектов, среди которых тоннели, эстакады и путепроводы.