Москва, 7 сентября, 2019, 23:16 — ИА Регнум. На территории Москвы планируется ввести в эксплуатацию около 40 км дорог до конца 2019 года. Об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Mos.ru Траспортная развяка

«В том числе речь идет о строительстве моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки, участке Южного дублера Кутузовского проспекта и о нескольких дорогах поменьше в Новой Москве и в жилых микрорайонах», — отметил глава Стройкомлекса столицы Марат Хуснуллин.

Напомним, ко Дню города в Москве досрочно была введена в эксплуатацию 16-я по счету развязка МКАД на пересечении улицы Генерала Дорохова. В начале сентября были закончены работы по реконструкции развязки МКАД — Бесединское шоссе.