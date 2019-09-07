Вашингтон, 7 сентября, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Учёные разработали новую технологию создания искусственных человеческих органов с высокой плотностью клеток, выполняющих специфические для органа функции. Об этом 6 сентября сообщает Medicalxpress.

Joseph Elsbernd Клетки

Ранее печать человеческих органов из стволовых клеток на 3D-принтере приводила к тому, что полученный орган не имел необходимой клеточной плотности и не выполнял необходимых для него функций. Учёные из института биологической инженерии Гарвардского Университета попробовали вместо печати целого органа произвести печатать кровеносных сосудов в живые матрицы, состоящие из стволовых клеток, дающих жизнеспособные, специфичные для органа ткани с высокой плотностью и функциональностью клеток.

В этом методе тонкая насадка движется через выращенную из столовых клеток матрицу будущего органа, которая охлаждена до 4 °C. При этой температуре она имеет консистенцию майонеза. Инструмент выдавливает из себя желатиновые «чернила», которые выталкивают клетки со своего пути, не повреждая их, образуя, таким образом, сеть сосудов и капилляров.

При нагревании матрицы до 37 °C она приобретает плотность органа, а желатиновые чернила плавятся и вымываются, оставляя за собой систему питания искусственного органа. Учёные апробировали новую технологию, создав искусственное сердце из стволовых клеток. Сокращения полученного органа оказались в 20 раз более сильными и синхронными, чем в предыдущих опытах по печати органа целиком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская компания «3D Bioprinting Solutions» проведёт на Международной космической станции (МКС) эксперимент по печати мяса на биопринтере.