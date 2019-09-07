Москва, 7 сентября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В День города в Москве, 7 сентября, с 22.00 до 23.00 состоится светомузыкальное мультимедийное шоу на Смоленском метромосту. Об этом 7 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Mos.ru Смоленский метромост

Изображение будет выведено на фасад метромоста и развернется на 780 квадратных метрах. Техническое оснащение шоу будут сопровождать 30 прожекторов и 1,5 тыс. светильников.

Организаторы отмечают, что лучшими местами для просмотра представления являются Смоленская набережная и набережная Тараса Шевченко.

Напомним, на Смоленском метромосту впервые было показано светомузыкальное представление 12 июля в честь Дня московского транспорта.