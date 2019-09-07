Лос-Анджелес, США, 7 сентября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Испытание лекарственных средств по регенерации вилочковой железы неожиданно дало эффект омоложения «эпигенетических часов» организма, которые отслеживают биологический возраст человека. Об этом 5 сентября сообщает Nature.

LearnAnatomy Тимус и лимфатическая система

Учёные изучали возможность использования гормона роста для восстановления вилочковой железы, называемой также тимус. Эта железа находится в груди между легкими и грудиной и невероятно важна для функционирования иммунитета, поскольку в ней созревают Т-лимфоциты, которые борются с инфекциями и раком.

После полового созревания железа начинает сжиматься и все больше забивается жирами. Как показали предыдущие исследования, гормон роста стимулирует регенерацию вилочковой железы, и в тоже время же способствует развитию диабета. Поэтому к лекарственному «коктейлю» в этом исследовании были добавлены два противодиабетических препарата: прастерон и метформин. Эксперимент проводился с участием 9 белых мужчин в возрасте от 51 до 65 лет.

Сначала учёные обнаружили, что у семи участников испытания накопленный жир был заменен регенерированной тканью тимуса. А затем анализ крови выявил, что кровяные тельца у всех участников эксперимента оказались значительно омоложенными. Эпигенетические часы, показывающие биологический возраст организма, показали существенное снижение возраста — в среднем на 2,5 года.

«Я ожидал увидеть замедление времени, но не изменение», — рассказал генетик Стив Хорват из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который провел эпигенетический анализ.

Результаты исследования лягут в основу новых методов регенерации вилочковой железы, восстановления иммунитета, борьбы с раком, и даже для остановки процесса старения.

Напомним, эпигенетические часы — это совокупность эпигенетических меток ДНК, позволяющая определить биологический возраст ткани, клетки или органа. Метки представлены химическими модификациями ДНК, такими как метильные группы, которых с возрастом в ДНК появляется всё больше. Это позволяет отслеживать биологический возраст человека, который может отставать или превышать хронологический возраст.