Москва, 7 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. 6 сентября стало известно о том, что первая за последние 27 лет совместная российско-индийская картина будет представлена на 28-м кинофестивале «Киношок», который проводится в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера фильма и гендиректора кинокомпании «Чеченфильм» Беслана Терекбаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Кино хлопушка

Российско-индийский фильм «Лучшие друзья» будет представлен в программе детского кино. Фильм был снят при поддержке Министерства культуры и компании «Курорты Северного Кавказа». Действие фильма происходит в Индии и России, где по сюжету фильма встречаются три главных героя картины, им выпадают сложные испытания, с которыми они справляются благодаря взаимопомощи и самоотверженности.

Фестиваль «Киношок», проводимый в Анапе, в этом году проходит с 1 по 8 сентября. В роли председателя жюри в этом году выступает режиссёр и кинодраматург Юсуп Зарыков.