Аддис-Абеба, 7 сентября, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эфиопии и международный неправительственный фонд Mastercard Foundation подписали соглашение, согласно которому благотворительная организация откроет свой филиал в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Соглашение было подписано министром иностранных дел Эфиопии Маркосом Текле и представителем Эфиопии в Фонде Алемайеху Конде. Открытие отделения Mastercard Foundation в Эфиопии внесет свой вклад в реализацию плана, разработанного правительством страны, по расширению прав и возможностей эфиопских женщин и молодежи. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

Конде отметил, что Эфиопия является одной из десяти стратегических стран, выбранных фондом для предоставления финансовой и технической поддержки в областях сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, туризма и других секторах. Он также объявил о планах фонда по созданию миллионов рабочих мест в течение ближайших десяти лет в партнерстве с Комиссией по созданию рабочих мест министерства труда Эфиопии. По его словам, около 70% граждан, перед которыми откроется возможность трудоустройства, будут женщинами.

Mastercard Foundation со штаб-квартирой в Торонто, Канада, является международной неправительственной благотворительной организацией, основанной финансовой компанией Mastercard в 2006 году. С момента своего создания Фонд сотрудничал с рядом неправительственных организаций странами-партнерами по всему миру, которые стремятся улучшить финансовую жизнь граждан развивающихся государств.