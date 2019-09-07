Будапешт, 7 сентября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Венгерская экономика переживает пору рекордов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выступая на открытии областной выставки в г.Ясберень.

Будапешт. Венгрия

По темпам роста — 5,1% в год экономика Венгрии развивается быстрее всех других европейских стран ЕС, сообщил он. С каждым годом нарастает и объем венгерского экспорта: если по численности населения страна занимает в мире 92-е место, то по объему экспорта она 34-я.

Все это показывает, подчеркнул министр, что усердие, знания и умения венгров в сочетании с доверием инвесторов реализуются в товарах и услугах, которые пользуются спросом в разных уголках планеты