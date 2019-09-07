Нассау, США, 7 сентября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Убежище на круизных лайнерах предложил предоставить президент США Дональд Трамп для размещения и эвакуации пострадавших от урагана «Дориан» жителей Багамских островов. Это предложение 7 сентября было выдвинуто Трампом на странице в социальной сети Twitter.

(сс) Laura Круизный лайнер

По словам Трампа, береговую охрану США, Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций и других, а также страны, которые оказывают помощь, попросили доставить жителей Багам из пострадавших районов в те, которые не пострадали, на круизных лайнерах.

Кроме того, Трамп заверил, что все компании, владеющие круизными лайнерами, готовы предоставить их жителям Багам в качестве стационарного жилья.

По последним данным, от удара урагана «Дориан» по Багамски островам пострадали около 70 тысяч жителей. Были разрушены 13 тысяч строений, обширные территории островов Абако и Гранд Багама были затоплены в результате наводнений, вызванных ливнями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 43 погибших в результате разрушительных действий урагана «Дориан» на Багамских островах. При этом отмечается, что число жертв урагана может возрасти, так как множество людей числятся пропавшими без вести.