Вашингтон, 7 сентября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Атомная энергетика не сыграет особой роли с точки зрения достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, заявил антрополог Джейсон Хикель в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

«Некоторые надеются на то, что ядерная энергетика поможет нам справиться со всеми проблемами. Безусловно, мы должны уделить внимание ядерной энергетике, однако у неё есть свои ограничения», — заявил Хикель.

Антрополог подчеркнул, что для запуска новых АЭС нужно так много времени, что они успеют сыграть лишь ограниченную роль с точки зрения достижения нулевого уровня выбросов к середине нынешнего столетия.

«Даже в долгосрочной перспективе совокупная мощность всех АЭС едва ли превысит 1 тераватт. Если не произойдёт никакого грандиозного технологического прорыва, то подавляющую часть нашей энергии мы будем получать за счёт энергии ветра и солнца», — добавил Хикель.

Напомним, ранее в ООН заявили, что, по мнению экспертов Межправительственной группы по изменению климата (МГЭИК), мир должен сделать всё возможное для того, чтобы удержать повышение температуры на планете в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца XXI века, достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году и на 45% снизить объёмы выбросов парниковых газов к 2030 году.

Превышение порога в 1,5 градуса по Цельсию приведёт, по мнению экспертов МГЭИК, к тому, что около 420 млн человек столкнутся с воздействием экстремальной жары, а около 65 млн человек столкнутся с аномальной жарой.