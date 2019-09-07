Foreign Policy: атомная энергетика не успеет спасти человечество
Вашингтон, 7 сентября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Атомная энергетика не сыграет особой роли с точки зрения достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, заявил антрополог Джейсон Хикель в статье для издания The Foreign Policy.
Антрополог подчеркнул, что для запуска новых АЭС нужно так много времени, что они успеют сыграть лишь ограниченную роль с точки зрения достижения нулевого уровня выбросов к середине нынешнего столетия.
Напомним, ранее в ООН заявили, что, по мнению экспертов Межправительственной группы по изменению климата (МГЭИК), мир должен сделать всё возможное для того, чтобы удержать повышение температуры на планете в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца XXI века, достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году и на 45% снизить объёмы выбросов парниковых газов к 2030 году.
Превышение порога в 1,5 градуса по Цельсию приведёт, по мнению экспертов МГЭИК, к тому, что около 420 млн человек столкнутся с воздействием экстремальной жары, а около 65 млн человек столкнутся с аномальной жарой.