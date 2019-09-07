Вашингтон, 7 сентября, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем может длиться годы, несмотря на проведение торговых переговоров между странами, заявил экономический советник Белого дома США Ларри Кадлоу в ходе беседы с журналистами.

Затянувшийся конфликт

«Сделка такого масштаба и ее глобальная значимость столь высоки, что я не думаю, что 18 месяцев это слишком большой срок… Ставки настолько высоки, что мы должны сделать все правильно. И если это займет десятилетие, то так этому и быть», — заявил он.

Кадлоу также сравнил торговую войну с Китаем с Холодной войной, когда Соединенные Штаты противостояли Советскому Союзу. Также он отказался сообщать какие-либо прогнозы относительно нового раунда торговых переговоров между представителями США и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с мнением о затяжном характере торговой войны между Китаем и США выступил политический обозреватель газеты The Hill Джин Маркс. По его словам, торговая война может затянуться на годы, в связи с чем он рекомендует американскому бизнесу искать партнеров во Вьетнаме, Филиппинах и Индии.