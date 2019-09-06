Вашингтон, 7 сентября, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс возглавит проведение антимонопольного расследования против компании Facebook. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Brian Solis Марк Цукерберг

«Даже крупнейшая соцсеть должна соблюдать закон и уважать потребителей», — заявила Джеймс.

Она сообщила, что возглавит двухпартийную команду генпрокуроров, которая будет проводить антимонопольное расследование в адрес Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле компания Facebook была оштрафована на $5 млрд за нарушения при обработке личных данных пользователей. Ряд американских правозащитников после этого заявил, что штраф не является ощутимым наказанием для компании. В связи с этим они призвали пересмотреть условия и размер штрафа.