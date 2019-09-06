Мехико, 7 сентября, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Принятые мексиканским руководством меры по снижению миграционных поток в США позволили снизить число мигрантов на 56%, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, сообщает Televisa.

Jonathan McIntosh Знак расположенный недалеко от мексиканского города Тихуана, предупреждающий о мигрантах

«Принятые меры привели к снижению потока мигрантов примерно на 56% на период с мая по август. Это снижение произошло благодаря различным мерам, разработанным правительством на основании закона о миграции», — заявил он.

Эбрард добавил, что в решении проблемы с мигрантами из Центральной Америки, направляющимися в США, активное участие принимает Национальная гвардия Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября должна состояться встреча представителей США и Мексики по оценке соглашения о мигрантах. По мнению мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, выполнение условий сделки со стороны Мексики «идет хорошо».