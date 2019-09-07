Гамильтон, Канада, 7 сентября, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Распространённое мнение о том, что поваренная соль вредна даже в небольших количествах, не находит подтверждения, сообщило Европейское общество кардиологов.

(сс) Bru-nO Соль

По словам профессора Салима Юсуфа из канадского Университета Макмастерa, проведённые исследования показали, что версия, будто даже небольшое количество соли вредно, не находит подтверждения.

При этом профессор отметил, что он не призывает злоупотреблять солью: в организм за сутки её не должно попадать не больше шести грамм.

Учёный также призвал «переосмыслить, что представляет собой здоровое или нездоровое питание».