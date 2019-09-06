Таганрог, Ростовская область, 6 сентября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Таганрогский городской суд (Ростовская область) вынес обвинительный приговор Елене Л. — бывшей чиновнице администрации муниципалитета, сообщается на сайте суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Бывшая глава управления потребительского рынка товаров и услуг потребовала от предпринимателя 250 тыс. рублей за положительное решение вопроса о незаконном разрешении установки нестационарных торговых объектов. При этом подобными полномочиями подсудимая не обладала.

«Экс-чиновница признана виновной в покушении на мошенничество, то есть в умышленных действиях, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с использованием своего служебного положения», — уточнили в суде.

Л. назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание, согласно приговору суда, экс-госслужащая должна в исправительной колонии общего режима.