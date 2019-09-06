Москва, 6 сентября, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вечером 6 сентября прибыл в Россию с двухдневным визитом. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Kremlin.ru Нурсултан Нахарбаев

«Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — написал он.

https://twitter.com/Aidos_Ukibay/status/1170050941028065280

По словам пресс-секретаря, в программе визита — встреча Нурсултана Назарбаева с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме этого, экс-президент посетит национальный павильон «Казахстан» на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы.