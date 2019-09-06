Хьюстон, США, 6 сентября, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США был арестован полицией города Хьюстона в американском штате Техас после обнаружения у него в машине незарегистрированного оружия и материалов о расстрелах в школах. Об этом 6 сентября сообщает газета Houston Chronicle.

Арест

По данным издания, бывший морпех Рик Монтеалво 28 лет был остановлен сотрудниками полиции на шоссе к северу от Хьюстона вечером 5 сентября из-за отсутствия номерных знаков на автомобиле.

В салоне автомобиля была найдена незарегистрированная полуавтоматическая винтовка AR-15 с глушителем и предметы маскировки, обычно используемые снайперами.

Кроме того, при задержанном были обнаружены публикации, в которых шла речь об инцидентах с массовыми расстрелами в школах.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством установить арестованному крупный залог, сочтя, что он представляет непосредственную угрозу для общества. При этом отмечается, что в отношении Монтеалво уже более 10 раз возбуждались дела за различные правонарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах проверки образовательных учреждений Чечни на соблюдение законодательства о противодействии терроризму.