Душанбе, 6 сентября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. В Таджикистане лишь 27% населения проживает в городах, что свидетельствует о низком уровне урбанизации в стране. Об этом в своем докладе «Содействие потенциалу роста Таджикистана» отметили специалисты Всемирного Банка.

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По их словам, в Таджикистане наблюдается самый низкий уровень урбанизации среди стран Туркестанского региона. Также специалисты ВБ отметили, что в сравнении с другими странами СНГ и средними показателями стран, имеющих низкие и ниже среднего уровня доходы, Таджикистан находится не в выгодном положении.

Несмотря на то, что 53% трудоспособного населения Таджикистана задействованы в сельском хозяйстве, и четверть ВВП страны формируется из данного сектора, орошается только 7% земли. А 70% таджикистанцев проживает в сельских районах страны с сезонной работой на хлопковых полях, которая и представляет собой единственный оплачиваемый труд.