Вашингтон, 6 сентября, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Со стратегической атомной субмарины ВМС США USS Nebraska класса Ohio проведён успешный испытательный запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5, сообщает 6 сентября пресс-служба Стратегического командования США.

Naval Surface Warfare Center Corona Кормовая крышка межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5

Запуск ракет осуществлялся из подводного положения. Отмечено, что были запущены ракеты с небоевыми головными частями, которые поразили назначенные цели на расстоянии свыше 11 тыс. км.

Одной из задач, решённых этим запуском, была проверка характеристик ракет Trident II D5, срок службы которых был продлён. Ранее ракеты этого типа предполагалось использовать до 2024 года, но недавно срок их эксплуатации продлили более чем на 20 лет.

Стратегическое командование США подчеркивает, что «испытания ракет не связаны с какими-либо событиями, происходящими в мире».

Напомним, на данный момент в составе ВМС США имеется 14 стратегических подводных лодок класса Ohio, каждая из которых несёт 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5.