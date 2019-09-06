Москва, 6 сентября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства в помощь пострадавшим от паводка жителям Амурской области. Соответствующее поручение президент дал правительству Дмитрия Медведева.

Amurobl.ru Владимир Путин и Василий Орлов

Разговор о необходимости дополнительной материальной помощи пострадавшим от паводка жителям Приамурья зашел на рабочей встрече Путина с губернатором Амурской области Василием Орловым.

В ходе общения с Орловым Путин и дал поручение правительству о выделении Амурской области дополнительных средств для оказания материальной помощи.

Речь идёт о жителях, дома и квартиры которых признаны непригодными для проживания из-за паводка. Также средства пойдут на организацию капитального ремонта пострадавшего жилья.