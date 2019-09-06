Москва, 6 сентября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову официально предъявлены обвинения по новым уголовным статьям. Об этом 6 сентября сообщил журналистамего адвокат Александр Аснис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Абызов

По его словам, новые обвинения предъявлены экс-министру по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и статье 174.1 «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления».

Следствие полагает, что Михаил Абызов нарушил законодательный запрет на ведение предпринимательской деятельности в должности министра. В частности, по данным правоохранителей, возглавляемые Абызовым фирмы в 2018 году осуществили продажу акций ОАО «Сибэко» компаниям «Кузбасэнерго» и «ХСРК» на сумму около 32 млрд рублей, после чего незаконно полученные средства были легализованы.

Как сообщил адвокат, сам экс-министр не признаёт себя виновным в инкриминируемых ему действиях.

Напомним, ранее в отношении Михаила Абызова, занимавшего пост министра с 2012 по 2018 год, уже были возбуждены дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества. Он обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей.