Ташкент, 6 сентября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное подготовке ведомств к осенне-зимнему периоду, в ходе которого поручил реализовать программу увеличения добычи природного газа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Gazprom.ru «Огневые» работы на участке газопровода

Перед соответствующими организациями поставлена задача завершить до 1 ноября текущего года капитальный ремонт и реконструкцию 93 километров газопроводов и 172 газораспределительных пунктов, сформировать резерв газа в подземных хранилищах. «Подчеркнута важность запуска новых компрессорных станций на предприятиях «Мубарекнефтегаз» и «Газлинефтегаздобыча», говорится в сообщении.

Кроме того, в осенне-зимний сезон населению намечено доставить 245 тысяч тонн сжиженного газа (СПГ), а также глубоко изучить потребности населения в разрезе каждого региона и при необходимости доставить дополнительные объемы СПГ.

«Даны указания по введению в строй новых и модернизации существующих установок для получения пропан-бутановой смеси на Мубарекском газоперерабатывающем заводе, предприятиях «Газлинефтегаздобыча» и «Шуртаннефтегаз», сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, подтвержденные запасы природного газа в 2008—2018 годах сократились на 4%, средний показатель замещения природных резервов природного газа за истекшие 5 лет составил около 70%.