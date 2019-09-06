Киев, 6 сентября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отправил в отставку прокуроров восьми областей, сообщает 6 сентября пресс-служба ведомства.

Gov.ua Руслан Рябошапка

Как уточняется, от занимаемых должностей освобождены прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей. До этого Рябошапка он уже уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Напомним, Верховная рада Украины на своём первом заседании 29 августа утвердила Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора. Ранее Рябошапка заявлял, что в случае назначения его первоочередными шагами станут масштабные кадровые перестановки в прокуратуре и реформа этого ведомства.

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