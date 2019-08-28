Киев, , 16:46 — REGNUM

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена инициировать реформу генеральной прокуратуры, в рамках которой ведомство получит новое название. Об этом 28 августа сообщает украинское издание «Левый берег» со ссылкой на источники.

Как отмечается, генеральная прокуратура страны будет переименована в офис генерального прокурора, региональные ячейки ведомства станут именоваться офисами региональных прокуроров, а местные — окружными прокуратурами.

Кроме этого, в рамках реформы планируется ликвидировать совет прокуроров и квалификационно-дисциплинарную комиссии прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

По информации издания, на этом предполагаемая реформа не исчерпывается и повлечёт за собой также чистку кадров ведомства на всех уровнях.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский намерен предложить на должность генерального прокурора, уже заявлял, что в случае назначения его первоочередными шагами станут кадровые перестановки в генеральной прокуратуре и реформа этого ведомства.

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