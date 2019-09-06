Москва, 6 сентября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 7 сентября примет участие в торжества по случаю празднования Дня города Москвы, сообщает официальный сайт президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM День города 2016. Москва

Среди участников мероприятий будут также глава правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин, а также почётные граждане Москвы. В торжествах также ожидается участие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Президент России посетит «Лужники», где ознакомится с Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики, в которых прошла реконструкция.

Торжества по случаю 872-летия российской столицы пройдут 7 и 8 сентября. организаторы подготовили для москвичей масштабную развлекательную программу.